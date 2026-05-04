Артур Загитов сообщил о росте скепсиса к вакцинации в России

Гендиректор MedTech-компании «КомарикПро» Артур Загитов заявил, что за год в России выросло число скептически настроенных к вакцинации граждан. В Москве и Подмосковье при этом нет массового антипрививочного сообщества, сообщает NEWS.ru .

По словам эксперта, отношение к иммунизации остается неоднозначным, особенно в вопросе детских прививок. Большинство граждан занимают выжидательную позицию и могут менять мнение в зависимости от обстоятельств.

«В Москве и Московской области нет массового антипрививочного сообщества, но и полное доверие к прививкам тоже отсутствует, особенно в вопросе детской вакцинации. Причем за год доля скептиков выросла. Отсутствие качественной информации остается основным препятствием на пути к массовой иммунизации. 59% респондентов придерживаются неустойчивой позиции без ярко выраженной тональности в вопросе, делать прививки или нет. Скептическое отношение наблюдается у 21% опрошенных. За год доля респондентов, готовых прививаться без колебаний, сократилась до с 27% до 20%, тогда как доля скептиков выросла до текущих 21% с 19%», — пояснил Загитов.

Он добавил, что около 20% опрошенных демонстрируют устойчиво положительное отношение к вакцинации. Почти половина скептиков и колеблющихся отказываются от прививок из-за страха осложнений, а 46% сомневаются в качестве вакцин.

