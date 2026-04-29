Финляндии срочно понадобились средства для борьбы с беспилотниками

Финляндия на фоне происшествий с БПЛА ВСУ потратит 44 млн евро на защиту от них

Правительство Финляндии после происшествия с рухнувшими в стране беспилотниками ВСУ направит пограничной охране 44 млн евро. На эти деньги будут приобретены средства противодействия БПЛА, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Финляндия приобретет средства обнаружения беспилотников и противодействиям им.

С конца марта на территории северного соседа России случились четыре инцидента со свалившимися БПЛА ВСУ. Их нашли рядом с Коуволой, на льду пограничного с РФ озера Пюхяярви в Париккале и на юго-востоке государства рядом с общиной Иитти.

Минимум в трех беспилотниках были боеприпасы. Они не взорвались.

