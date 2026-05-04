Трое погибли, 30 ранены: монстр-трак переехал толпу на автошоу в Колумбии

В Колумбии на автошоу один из выступающих монстр-траков переехал толпу людей, сообщает «Звезда».

Трое человек, включая одного ребенка, погибли. Свыше 30 зрителей ранены.

На снятом на шоу видео показано, как машина делает трюки, а потом мчится в сторону зрителей и влетает в толпу. В итоге монстр-трак врезался в столб.

Как написали местные СМИ, водитель потерял управление.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.