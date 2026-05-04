LADA, Toyota и Hyundai лидируют на вторичном авторынке РФ у профпродавцов

Самой популярной маркой у профессиональных продавцов на «Авито Авто» в I квартале стала LADA с долей интереса 21,5%, затем идет Toyota (8%), замыкает топ-3 Hyundai (5,7%), сообщили РИАМО в пресс-службе платформы.

Также в пятерке популярных парок авто находятся Mercedes‑Benz (5,6%) и Kia (5,2%).

Наиболее популярные модели: LADA Granta и LADA Priora (по 4% от общего числа просмотров). А также Toyota Camry (2,5%), LADA Kalina (2,1%), Hyundai Solaris (2%), Ford Focus (1,9%), LADA 2114 Samara, Kia Rio (по 1,7% каждый), LADA Vesta (1,5%) и BMW 5 серии (1,3%). При этом специалисты отмечают, что спрос на LADA Largus вырос на 42,7%, на Volkswagen Polo — на 24,9%, на Toyota Camry — на 23,1%.

«Мы видим, как постепенно меняется отношение к профессиональным продавцам: согласно нашим исследованиям, 51% респондентов готовы купить авто у этого сегмента рынка, а при наличии отметки „Надежный продавец“ — еще на 4 п. п. больше», — сказал директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» в «Авито Авто» Сергей Хахулин.

Кроссоверы и внедорожники также пользуются высокой популярностью у покупателей. На них спрос увеличился на 30,4%, то есть в 2 раза больше, чем на остальные модели. Кроме того, сами продавцы, стали чаще предлагать их: доля сегмента SUV в предложении за 2 года выросла на 2 п. п., до 30%.

Среди популярных моделей повышенной проходимости: LADA 4×4 (Нива) (6,1% от всех просмотров кроссоверов и внедорожников), Chevrolet Niva (4,4%), BMW X5 (3,1%), Toyota Land Cruiser (2,9%), Toyota RAV4 (2,6%), Kia Sportage (2,3%), Renault Duster и Toyota Land Cruiser Prado (по 2,2% каждый), Volkswagen Tiguan (1,8%) и Nissan Qashqai (1,6%).

Средняя цена машины с пробегом у профпродавцов в I квартале была 1,5 млн рублей. Но многие популярные модели сильно потеряли в стоимости по сравнению с I кварталом 2025 года. Больше всего упали в цене LADA Priora (минус 13%, до 332 тыс. рублей), LADA Kalina (минус 12%, до 285 тыс. рублей), LADA Granta (минус 12% до 563 тыс. рублей), Hyundai Solaris (минус 11% до 919 тыс. рублей) и Ford Focus (минус 10% до 571 тыс. рублей).

Средняя цена SUV с пробегом составила 1,8 млн рублей.

