Губернатор Белгородской области продлил отпуск на 2 недели

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о продлении своего отпуска на две недели, сообщает RT .

«Дорогие друзья, продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей», — объяснил губернатор.

Гладков ушел в отпуск 16 апреля на две недели. Он временно передал обязанности губернатора региона руководителю администрации главы области Александру Лоренцу.

В начале апреля в СМИ появилась информация об обсуждении вопроса возможной отставки Гладкова. Эту тему прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

