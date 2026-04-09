Кремль отказался комментировать возможную отставку Вячеслава Гладкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку появившимся в СМИ сообщениям о возможной смене руководства Белгородской области. По его словам, в Кремле не принято комментировать подобные кадровые слухи, сообщает ТАСС .

Ранее в ряде изданий появилась информация о том, что нынешний губернатор региона Вячеслав Гладков может лишиться своего поста. Согласно этим публикациям, его место якобы займет заместитель губернатора Иркутской области, генерал-майор и участник СВО Александр Шуваев.

По данным источников издания «Ведомости», 6 апреля сообщалось о том, что вопрос возможной отставки Гладкова находится на стадии обсуждения.

«Мы традиционно не комментируем (слухи о кадровых перестановках — ред.)», — сказал Песков.

