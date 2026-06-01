Юбилейная «Синяя рука»: что известно о победителе 25 сезона «Битвы экстрасенсов» Артеме Бесове

Завершился один из самых ажиотажных сезонов в истории главного мистического шоу страны. 25-я «Битва экстрасенсов» стала триумфом мужской энергетики и жестких магических практик. Финальная церемония в готическом зале на Новой Басманной в Москве собрала сотни фанатов, которые с нетерпением ждали оглашения результатов. Интрига разрешилась в пользу фаворита: победителем юбилейного сезона стал чернокнижник Артем Бесов.

Путь чернокнижника: как Артем Бесов пришел в «Битву экстрасенсов»

Артем Бесов (настоящая фамилия — именно Бесов, что он неоднократно подчеркивал в шоу) родился в 1991 году в Златоусте Челябинской области. Его путь в магию начался в родном суровом городе, где он еще подростком ощутил в себе необычные способности. В отличие от многих коллег, Артем не скрывает, что его дар — это не только наследственность (бабушка Артема обладала паранормальными способностями), но и результат долгого самопознания и практики в области темных искусств.

До того, как стать известным на всю страну, Артем вел довольно закрытый образ жизни, однако в эзотерических кругах его имя уже давно вызывало интерес. Одним из самых резонансных фактов его биографии стали отношения с одной из самых ярких и скандальных участниц прошлых сезонов — Илоной Новоселовой. Артем был ее возлюбленным и находился рядом вплоть до ее трагической гибели в 2017 году. Эта связь наложила глубокий отпечаток на его жизнь и магический почерк: многие зрители отмечали, что в методах Бесова чувствуется та же бескомпромиссность и мощь, которыми славилась Илона.

Несмотря на «темный» образ, Артем позиционирует себя как человека, помогающего людям справляться с реальными бедами. Переезд в Москву и участие в юбилейном сезоне стали для Артема логичным шагом: он уже пробовал свои силы в «Битве» десять лет назад, но тогда ему помешала Илона. «10 лет назад я уже участвовал в кастинге „Битвы экстрасенсов“, — рассказал Артем Бесов. — Искал в багажнике человека, но тогда у меня не получилось. Моя девушка не хотела, чтобы я шел на шоу. В тот день она поехала вместе со мной, и я чувствовал, что она начала колдовать и закрывать мне все пространство. Илона сильно любила и боялась, что я уйду после этого, что она мне будет не нужна, но это глупости. При жизни, мне казалось, она была сильнее меня по способностям, но сейчас я могу сказать, что уже перерос это и стал старше по силе и энергетике».

Чем победитель шоу Артем Бесов запомнился зрителям

Фото - © личная страница Артема Бесова в соцсети/vk.com

Артем запомнился аудитории своим фирменным стилем: он всегда появлялся в черном, действовал уверенно и порой жестко. Его «фишкой» стала работа с острыми предметами и ритуальным огнем. Одним из самых ярких моментов сезона стало испытание, где Артем смог детально описать обстоятельства давнего преступления, буквально «увидев» лица виновных.

Зрители полюбили его за честность: он никогда не пытался смягчить правду, даже если она была неприятной. При этом за маской холодного чернокнижника скрывается человек, способный на искреннее сочувствие героям, потерявшим близких. В середине апреля Бесов, например, высказался по поводу здоровья блогерши Лерчек. Колдун отметил, что онкологию магией не вылечить. «Нет такого обряда, который вылечит рак. И каждый экстрасенс, кто обещает вам обратное, просто обманывает вас, отнимания самое ценное: время», — сказал маг. — С середины мая до середины июня у Леры будет судьбоносный промежуток жизни. И я хочу пожелать ей сил пройти этот путь».

Финалисты 25 сезона «Битвы экстрасенсов» и распределение мест

Итоговое распределение мест в 25-м сезоне:

Артем Бесов — победитель. Варвара Петрович — серебряная медаль сезона. Анжела Гома — почетное третье место. Дженифер Бьянки — замкнула четверку сильнейших.

Церемония оглашения результатов прошла при участии звезд прошлых лет: Саманта Адам, Александр Кинжинов, Александр Шепс, Виктория Комахина, Лиза Петрова, Марианна Атие, Надежда Шевченко, Ангелина Изосимова, Тимофей Руденко, Юлий Котов. Поддержать Бесова в том числе пришел Влад Череватый, который видел в Артеме своего преемника по «темному» цеху. Когда Артем поднял над головой заветную «Синюю руку», зал взорвался овациями.

Победа Артема Бесова открывает ему двери в «Битву сильнейших», где челябинскому чернокнижнику придется столкнуться с титанами эзотерики. Финальный выпуск, раскрывающий все тайны голосования и закулисья, выйдет в эфир уже в субботу, 6 июня.

Финалисты 25-го сезона: краткий обзор

Хотя кубок достался одному, финалистки этого года показали невероятный уровень подготовки: