Главный судебный пристав Московской области Тагаев ответил на вопросы о детях

Он считает, что одно из основных направлений Службы — это деятельность по защите прав несовершеннолетних. Взыскание алиментов, розыск детей, порядок общения с ребенком и даже передача или отобрание ребенка — это все находится в рамках компетенции службы. Такие решения суда поступают на исполнение в службу в том случае, если родители не смогли договориться между собой.

​- В преддверии праздника служба судебных приставов проводит традиционную акцию «Судебные приставы— детям»

​- Это стало хорошей традицией. В эти дни помимо своих служебных обязанностей сотрудники органов принудительного исполнения навещают воспитанников своих подшефных детских организаций, устраивают им праздник и дарят подарки.

​

​- Наверное бывает эмоционально трудно исполнять некоторые решения суда, где интересы касаются детей?

​- В любом случае, интересы детей стоят на первом месте. Судебные приставыопирается на закон в своих действиях. Однако, работа, направленная на поддержку детей, безусловно приносит удовлетворение.

​- Порой исполнение судебных решений затягивается из-за взаимных обид родителей друг на друга после расставания. А страдает ребенок. Как быть в этих случаях?

​- Приходится применять не только знания закона, но и силу убеждения. С целью принятия исчерпывающий мер, направленных на полное и своевременное исполнение судебных решений, детального изучения доводов заявителей и исполнительных производств проходят совместные приемы граждан с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в регионе. В ходе таких встреч прорабатываются наиболее трудные вопросы, которые возникали в ходе исполнения судебных решений. Обратившиеся граждане — должники и взыскатели получают адресную консультативную помощь и ответы на проблемные вопросы

​- Когда не получается, как говорится, найти язык с должником, приходится применять более жесткие меры?

​- Конечно, и такие случаи бывают часто. Иногда только перспектива уголовного наказания может подтолкнуть к уплате алиментов. Бывают случаи, кода лишь осознание того, что за совершенное деяние последует не только общественное осуждение, но и реальное наказание — штраф, а возможно и лишение свободы, судимость, которая оставит клеймо на всю жизнь — становится для должника мотивационным фактором. Данный фактор подталкивает его к деятельному раскаянию, а именно, к исполнению обязательств по уплате алиментов.

​- А если должник скрывается, как быть в этом случае?

​- Судебный пристав-исполнитель в рамках своих полномочий применяет полный комплекс мер по розыску должника и его имущества. Если установить должника не получается, то его объявляют в исполнительный розыск.

​Сведения о разыскиваемых находятся в открытом допуске. Так уже целый год функционирует реестр должников по алиментам. Он является частью сервиса «Банк данных исполнительных производств», и размещен на главной странице сайта ГУФССП России по Московской области. Информация, содержащаяся в реестре злостных неплательщиков алиментов, доступна всем пользователям Госуслуг в режиме реального времени.

​Для получения необходимых сведений не требуется проходить авторизацию на портале или предоставлять какиелибо документы — достаточно ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения проверяемого лица.

​При этом в реестр включаются исключительно те должники, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов либо объявлены в розыск в связи с неуплатой. Информация о должнике находится в открытом доступе до полного погашения задолженности по алиментам. Частичная уплата долга не является основанием для исключения из реестра.

​Данный сервис информации о злостных неплательщиках алиментов носит стимулирующий характер, побуждающий граждан исключить репутационные потери, а также неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью.

​

​- Сколько должников по алиментам уже удалось найти с начала года?

​- С начала года в рамках исполнительного розыска судебными приставами-исполнителями, осуществляющими розыск, установлено местонахождение 1658 должников, из них уклоняющихся от уплаты алиментов — 636 должников.

​

​- А были ли случая, когда должник погасил задолженность по алиментам испугавшись именно репутационных рисков?

​- Безусловно, возможность оказаться в открытом реестре злостных неплательщиков алиментов побуждаем должников оплачивать задолженности перед своими детьми. Я приведу пример из нашей новости на сайте Главного управления. Так, меры принудительного исполнения, примененные судебным приставом к должнику по алиментам дали результат — алименты начали поступать, но тем не менее задолженность оставалась. Решающим аргументом в вопросе ее погашения стали репутационные риски, которые возникли у мужчины после включения его в реестр должников по алиментным обязательствам. После поступления уведомления в личный кабинет должника на портале Госуслуг о включении его в данный реестр мужчина перечислил всю сумму задолженности по алиментам на депозитный счет отделения судебных приставов со счета свой фирмы. В результате в пользу ребенка было взыскано 730 000 рублей задолженности по алиментам и более 87 000 рублей исполнительского сбора.