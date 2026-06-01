В Наро-Фоминске открылся первый в Подмосковье фирменный магазин «Бобруйский зефир»

29 мая, в день 100-летия Наро-Фоминска, празднование началось с приятного события, которое точно оценят жители всех возрастов. Юбиляру преподнесли подарок побратимы из белорусского Бобруйска. С этим городом наш округ связывает большая дружба и общие интересы, в том числе в экономической сфере, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Наро-Фоминске на улице Маршала Жукова, 52, открылся фирменный магазин «Бобруйский зефир». Это восьмая точка в России и первая в Подмосковье. Управляющий делами Бобруйского горисполкома Вадим Куликов пообещал: ассортимент будет полным и интересным, а все новинки станут появляться сразу же.

Местные жители уже успели оценить сладкий подарок — в день открытия в магазине было многолюдно. Зефир ручной работы, разные вкусы и натуральные ингредиенты сразу полюбились покупателям.

И это далеко не последний совместный бизнес-проект с белорусскими партнерами. В планах — новые идеи, новые товары и укрепление дружественных связей между городами. Сладкое сотрудничество продолжается!

