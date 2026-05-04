сегодня в 07:56

Российский павильон Венецианской биеннале будет закрыт для публики

Павильон РФ на 61-й Венецианской биеннале закроют для широкой публики из-за действующих европейских санкций, сообщает газета Corriere della Sera .

«Российская Федерация, исходя из действующих санкций, не сможет получить разрешение на открытие павильона для публики», — указано в материале.

Также в руководстве биеннале уточнили, что вернисаж, планируемый 5–8 мая, является частным мероприятием, он проводится только по приглашению, и закрыт для широкой публики.

Ранее международное жюри 61-й Венецианской биеннале «В минорных тональностях» полностью ушло в отставку. Это решение было принято из-за попыток Евросоюза запретить участие в выставке представителей России.

