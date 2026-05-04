В реанимацию после ужина: какие экзотические продукты опасны

Экзотические деликатесы — это всегда русская рулетка для иммунной системы и желудочно-кишечного тракта. Сырые устрицы регулярно становятся причиной тяжелейших токсикоинфекций. Моллюски фильтруют воду, накапливая норовирус и смертельно опасную бактерию Vibrio vulnificus, способную вызвать острый сепсис. Об этом РИАМО сообщил врач Семен Котов.

Икра улиток несет не меньшую угрозу. Наземные моллюски являются промежуточными хозяевами опасных паразитов, поражающих центральную нервную систему, а их специфические белковые соединения провоцируют тяжелейшие перекрестные реакции.

«Употребление насекомых, таких как тараканы, грозит мощным анафилактическим шоком. В их хитиновом панцире содержится белок тропомиозин. Если у пациента есть банальная аллергия на пылевых клещей или креветок, экзотический ужин стремительно закончится отеком Квинке и реанимацией», — сказал врач.

По словам Котова, наша пищеварительная система эволюционно не приспособлена к перевариванию подобных чужеродных белков. Поэтому погоня за гастрономическим экстримом гарантированно может привести в стационар больницы.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.