Легальный легкий стимулятор: можно ли подсесть на кофе

«Зависимость именно от кофе — это скорее казуистика, очень редко встречается в практике, потому что там аддиктогенный потенциал минимальный. Кофе бодрит, взаимодействует с аденозиновыми рецепторами, сигнализирующими об усталости», — сказал Шуров.

По его словам, это даже не стимулирующий напиток, а обманка для мозга, позволяющая подольше поработать в режиме возбуждения, но потом устать в два раза больше.

Он добавил, что чай и кофе вполне можно назвать легальными легкими стимуляторами, которые при этом общественно и культурно приемлемы для общества. О возникновении зависимости тут говорить не приходится.

