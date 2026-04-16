Губернатор Белгородской области Гладков ушел в отпуск на две недели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск на две недели. Но правительство региона и главы муниципалитетов находятся на своих местах.

По его словам, власти продолжают работать по отлаженным и четким алгоритмам. Также свои оперативные и боевые задачи по защите населения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций выполняют Оперативные дежурные, МЧС, полиция, «Барс-Белгород», «Орлан».

Исполнять обязанности губернатора на период отсутствия Гладкова будет его заместитель — руководитель администрации губернатора Александр Лоренц.

Губернатор отметил, что не был в двухнедельном отпуске с 2024 года. Он добавил, что продолжит публиковать оперативную информацию о текущей ситуации в регионе в своих аккаунтах в соцсетях.

В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что власти обсуждают вопрос возможной отставки Гладкова. Эту тему прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отказался давать оценку данным новостям, отметив, что в Кремле не принято комментировать подобные кадровые слухи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.