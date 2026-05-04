25-градусная жара ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и Москве в понедельник будет жарко, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь.
Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 13 — плюс 15, днем 5 мая — от плюс 24 до плюс 26. Местами прогремит гроза.
