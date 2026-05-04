Сексолог объяснил, почему после общения с мужчиной женщина чувствует себя плохой

Бывают ситуации, когда возлюбленный при друзьях неудачно шутит о своей женщине, чем причиняет ей боль. Если женщина сразу промолчала, но потом аккуратно сообщила, что было неприятно, а мужчина начал отрицать факты и искажать реальность, то эта ситуация показывает, как работает феномен газлайтинга. Об этом в разговоре с РИАМО рассказал семейный психолог, сексолог Константин Никулин.

По словам Никулина, в здоровой коммуникации партнер бы сказал: «Прости, я не подумал, что тебя это заденет». Но нередко звучит совсем другое.

Отрицание фактов и искажение контекста. Звучит это примерно так: «Я вообще не это имел в виду, ты все перекручиваешь» или «Я такого никогда не говорил». По сути, это самый прямой удар по памяти женщины. Партнер может настолько сильно вытеснять собственные слова, что искренне транслирует иную версию событий.

После этого женщина начинает сомневаться в собственном рассудке, ей начинает казаться, что действительно что-то не так поняла, не расслышала или придумала.

Обесценивание эмоций

Никулин рассказал, как еще может разворачиваться ситуация. Партнер может сказать: «Господи, это была просто шутка! У тебя вообще нет чувства юмора» или «Из-за такой ерунды расстраиваешься?».

Этот прием очень незаметно смещает фокус, и в итоге проблема больше не в том, что он совершил обидное действие, а в том, что женщина как-то неправильно на него реагируете. Ее боль сводится к нулю, лишается права на существование, и вместо сочувствия женщина получает упрек в излишней драматизации.

Встречное обвинение

Как известно, лучшая защита — это нападение. Бывает, что женщина приходит поделиться своей болью из уязвимой позиции, а в итоге внезапно оказываетесь агрессором, который портит всем жизнь. Партнер может сказать: «Ты опять начинаешь? Вечно тебе нужно испортить нам вечер своими придирками!»

И в итоге женщине приходится оправдываться за то, что вообще посмела заговорить о своих чувствах.

Патологизация

Бывают ситуации, когда мужчина начинает сомневаться в адекватности своей женщины после того, как та открылась и заговорила о чувствах.

«Наверное, это самый тяжелый для восприятия вариант, который был продемонстрирован в фильме „Газовый свет“ (Gas Ligt), после которого и появился термин „газлайтинг“. Навешивая физиологические или медицинские ярлыки, партнер пытается полностью дискредитировать вас как собеседника, например говоря: „Ты слишком остро реагируешь. Тебе нужно лечиться/попить успокоительное/у тебя просто ПМС“. С нездоровым человеком не нужно договариваться, его слова и претензии можно просто не брать в расчет. И именно в этот момент внутренний туман становится самым густым», — пояснил Никулин.

По словам специалиста, когда женщина приходит с болью или претензией, мужчина часто воспринимает это не как приглашение к откровенному бережному разговору, а как угрозу нападения. Для многих мужчин признать, что он сделал больно, значит провалиться в невыносимый стыд от своей плохости и несовершенства.

В итоге пара попадает в разрушительный цикл, в котором женщина, чувствуя, что ее реальность уничтожают, начинает доказывать ее еще эмоциональнее, чтобы быть услышанной. А мужчина, пугаясь этих эмоций еще больше, усиливает газлайтинг, говоря очень обидные слова: «Посмотри на себя, ты же не в себе!».

Оба хотят сохранить отношения, но оба сильно ранят друг друга. В итоге партнерша остается в одиночестве со своей виной, а он в изоляции за стеной своей правоты. Никулин отметил, что разобраться в этом можно с помощью специалистов.

