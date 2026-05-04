В Наро-Фоминске прошел фестиваль «Вальс Победы»

В Центральном парке Наро-Фоминска прошел фестиваль «Вальс Победы»: военная форма, пилотки, легкие платья и ленточки в косах, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Студенты и педагоги Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) подготовили несколько танцевальных историй — об ожидании, фронтовых дорогах, надежде, горечи потерь и счастливых встречах.

Акция будто пробуждает в каждом человеке нашу общую память.Это конкурс в рамках фестиваля «Встреча поколений». Символическая встреча происходит даже в музыкальном материале: песни военных лет и песни Победы в каждом номере звучат то в оригинальном исполнении, то в современном, перекликаясь через годы.

Эпохи встречаются и в самих танцевальных постановках.У конкурса есть победители, их имена назвало жюри. Но проигравших нет. Потому что главное — не оценки, а возможность напомнить: пока звучат вальсы Победы — ни одна судьба не забыта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

