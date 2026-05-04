сегодня в 06:24

Силы ПВО сбили около 20 беспилотников в Ростовской области

В ночь на 4 мая в шести районах Ростовской области силы ПВО уничтожили около 20 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь на платформе Max.

Атаке подверглись Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы.

О пострадавших не сообщается. Разрушений не зафиксировано.

Отмечается, что в регионе сохраняется беспилотная опасность.

Ранее сообщалось, что при попадании БПЛА в здание на Мосфильмовской улице в Москве никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.