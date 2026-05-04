Силы ПВО сбили около 20 беспилотников в Ростовской области
В ночь на 4 мая в шести районах Ростовской области силы ПВО уничтожили около 20 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь на платформе Max.
Атаке подверглись Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы.
О пострадавших не сообщается. Разрушений не зафиксировано.
Отмечается, что в регионе сохраняется беспилотная опасность.
Ранее сообщалось, что при попадании БПЛА в здание на Мосфильмовской улице в Москве никто не пострадал.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.