Американская армия получит на вооружение еще одну батарею гиперзвуковых ракет
Американской армии передадут на вооружение вторую батарею гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon или Dark Eagle). Это произойдет в конце 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начштаба Сухопутных войск ВС США генерала Кристофера Ланива на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.
Он отметил, что комплексные летные испытания вооружения были проведены в декабре 2024 года. Они оказались успешными.
Первую батарею с гиперзвуковыми ракетами разместили на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Это произошло в начале года.
Вторую батарею собираются развернуть в конце 2026-го.
LRHW — ракетный комплекс, который размещается на земле. В нем есть ракета-носитель средней дальности. На ней размещается гиперзвуковой планирующий боевой блок CHGB (Common Hypersonic Glide Body).
