Американская армия получит на вооружение еще одну батарею гиперзвуковых ракет

сегодня в 07:51

В ВС США передадут вторую батарею гиперзвуковых ракет LRHW в конце 2026 года

Американской армии передадут на вооружение вторую батарею гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon или Dark Eagle). Это произойдет в конце 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начштаба Сухопутных войск ВС США генерала Кристофера Ланива на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

Он отметил, что комплексные летные испытания вооружения были проведены в декабре 2024 года. Они оказались успешными.

Первую батарею с гиперзвуковыми ракетами разместили на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Это произошло в начале года.

Вторую батарею собираются развернуть в конце 2026-го.

LRHW — ракетный комплекс, который размещается на земле. В нем есть ракета-носитель средней дальности. На ней размещается гиперзвуковой планирующий боевой блок CHGB (Common Hypersonic Glide Body).

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.