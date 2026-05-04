Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы только по согласованию

Транспорт

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют самолеты исключительно по согласованию с профильными органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорты принимают и отправляют самолеты по согласованию с профильными органами на фоне введения временных ограничений.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее средства противовоздушной обороны отразили атаку двух БПЛА, летевших на Москву.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.