сегодня в 04:58

В МИД заявили, что НАТО наращивает боевой потенциал у Калининградской области

Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО ускоренными темпами увеличивает свои военные и инфраструктурные возможности у Калининградской области, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что рост числа и масштаба военных учений западных стран сопровождается провокациями против судов, осуществляющих перевозки в интересах России.

Кроме того, НАТО продолжает патрулирование воздушного пространства над акваторией Балтийского моря.

Ранее НАТО провела серию закрытых встреч со сценаристами, режиссерами и продюсерами из США и Европы. Альянс пытался использовать киноиндустрию для создания того, что некоторые назвали пропагандой в интересах блока.

