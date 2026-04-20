Великобритания не планирует захватывать танкеры с российской нефтью в Ла-Манше из-за возможных расходов на их содержание, сообщает АБН24 .

Британские журналисты сообщили, что Лондон отказывается подниматься на борт и задерживать суда так называемого российского теневого флота. Причиной называют опасения по поводу стоимости хранения возможных арестованных судов.

«Стало известно, что Великобритания отказывается подниматься на борт и захватывать суда российского теневого флота в Ла-Манше из-за опасений по поводу стоимости хранения судов», — пишут авторы британского издания.

В публикации также напомнили, что в этом месяце премьер-министр Кир Стармер подвергся критике после того, как Королевский военно-морской флот разрешил российскому военному кораблю сопровождать два судна теневого флота рядом с Дувром. Фрегат «Адмирал Григорович» прошел мимо берега, а британское командование направило лишь судно сопровождения для наблюдения.

«Он (речь о Кире Стармере) провоцировал Путина с тех пор, как тот занял свой пост, когда дело доходило до реальных действий, он убегал, как и подобает трусу!» — высказал мнение комментатор.

«Мы сейчас настолько слабая нация, что весь мир смеется над нами», — пишет читатель издания.

