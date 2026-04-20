40% проблем с платежами в КНР случаются из-за ошибок в документах, а не санкций

Значительная часть проблем с денежными переводами в Китай не связана с санкционными ограничениями. Об этом на 19-м Форуме казначеев заявила заместитель генерального директора по экономике и финансам компании «А7» Ирина Акопян. По ее данным, 40% возвратов и задержек платежей происходят из-за так называемого человеческого фактора, сообщает Mash .

40% проблем с платежами в КНР случаются из-за ошибок в документах, а не санкций.

К основным причинам проблем эксперты относят технические ошибки в документах, использование кириллицы в реквизитах, некорректно оформленный инвойс (счет-фактуру), а также неверную структуру платежного поручения. Если документ не соответствует стандартам конкретного банка-получателя в конкретной китайской провинции, платеж автоматически блокируется, уходит на ручную проверку или просто зависает.

В компании А7, по словам Ирины Акопян, эту проблему уже решили. Теперь вся документация готовится под стандарты банка-получателя в каждой конкретной юрисдикции. Это позволяет избежать ситуации, когда китайская сторона вынуждена вручную перепроверять бумаги, и значительно ускоряет прохождение платежей.

Таким образом, российским компаниям, работающим с Китаем, стоит обратить пристальное внимание на правильность оформления финансовых документов. Устранение технических ошибок и адаптация под требования конкретных банков могут существенно сократить количество задержек и возвратов без каких-либо изменений в санкционной политике.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.