В 2027 году россиян ожидает 118 выходных дней

В следующем году россиян ожидает 118 выходных дней. Это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря за 2027 год, сообщает ТАСС .

Ранее министерство представило проект постановления правительства, где указаны рабочие и праздничные дни за 2027 год.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.