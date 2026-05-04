сегодня в 04:27

Бывший мэр Нью-Йорка попал в больницу в тяжелом состоянии

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в больницу в критическом состоянии, сообщает RT .

Об этом сообщил его представитель Тед Гудман.

«Руди Джулиани в настоящее время находится в больнице, где остается в критическом, но стабильном состоянии», — рассказал он.

Причины экстренной госпитализации не уточняются.

Ранее российского космонавта, Героя РФ Александра Лазуткина госпитализировали в Москве. По предварительным данным, причиной стал инфаркт.

