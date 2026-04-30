Космонавта Александра Лазуткина госпитализировали в Москве с инфарктом

Российского космонавта, Героя РФ Александра Лазуткина госпитализировали в Москве. По предварительным данным, причиной стал инфаркт, сообщает 112 .

В четверг утром у Лазуткина резко ухудшилось самочувствие. Прибывшие на вызов медики госпитализировали космонавта в одну из московских больниц.

10 февраля 1997 года Лазуткин отправился в свой единственный космический полет в качестве бортинженера корабля «Союз ТМ-25» и орбитального комплекса «Мир». Экспедиция оказалась одной из самых сложных в истории отечественной космонавтики: 23 февраля загорелась кислородная шашка на станции, 27 марта произошла утечка ядовитого вещества, а летом случилась разгерметизация станции в результате столкновения с кораблем «Прогресс М-34».

Кроме того, 25 июня при перестыковке грузовой корабль «Прогресс М-34» врезался в модуль «Спектр». Лазуткин, наблюдавший за сближением, успел предупредить экипаж о столкновении, что позволило вовремя изолировать разгерметизированный модуль. 14 августа 1997 года экипаж вернулся на Землю.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.