Росавиация: в аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности.
Ранее около 10 самолетов не смогли сесть в аэропорту Внуково из-за введенных ограничений. Их вводили для обеспечения безопасности.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.