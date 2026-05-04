Reuters: Великобритания намерена присоединиться к кредиту ЕС для Украины
Правительство Великобритании планирует вступить в официальные переговоры о присоединении к европейской инициативе по предоставлению Украине кредита, сообщает RT со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что информацию о намерениях Лондона подтвердили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидером Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими руководителями новые меры поддержки Киева.
Поводом для этого стали два крупных саммита, которые пройдут в Ереване 4 и 5 мая.
