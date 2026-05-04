В мае россиян ждет еще одна короткая рабочая неделя

Доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев напомнил, что в первой половине мая россиян ждет еще одна четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы, сообщает РИА Новости .

В этом году 9 мая выпадает на субботу, нерабочий праздничный день будет перенесен на ближайший рабочий день, то есть на понедельник.

1 мая в России отмечают День весны и труда, а 9 мая празднуют День Победы. Выходными в стране будут 1-3 и 9–11 мая.

Ранее сообщалось, что мужчины в России готовы потратить в среднем до 25 тыс. рублей, чтобы провести майские праздники отдельно от вторых половинок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.