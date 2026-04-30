Россияне готовы платить женщинам по 25 тыс руб, чтобы провести «майские» без них

Мужчины в России готовы потратить в среднем до 25 тыс. рублей, чтобы провести майские праздники отдельно от вторых половинок. Женщины чаще соглашаются на раздельный отдых при более дорогом подарке, сообщает Газета.ru .

По данным исследования SUNLIGHT, 82% россиян планируют отдыхать на длинных майских выходных. Мужчины чаще выбирают шашлыки (75%), отдых с пивом дома (69%) и компьютерные игры (57%). Женщины — шашлыки (67%), встречи с подругами (59%) и шопинг (55%). Работать на даче собираются 24% опрошенных.

У 58% мужчин есть жена или девушка, и большинству нужно согласовывать планы. Если взгляды на отдых расходятся, 39% мужчин готовы сделать подарок в качестве компенсации, 26% намерены поступить по-своему, 35% согласятся с партнершей, но будут недовольны.

Чаще всего мужчины выбирают цветы (61%), сертификаты (48%) или деньги (39%), украшения — 19%. В среднем российские мужчина готовы потратить до 25 тыс. рублей, чтобы возлюбленные отпустили их проводить майские праздники на свое усмотрение.

Среди женщин 36% назвали приемлемым компромисс в виде подарка, 32% будут настаивать на совместном отдыхе, 27% обидятся, но отпустят. При этом 63% готовы согласовать планы мужчины, если презент превысит 50 тыс. рублей.

Треть женщин проведет майские на даче. 73% не снимают украшения за городом, чаще выбирая серьги и кольца; почти половина — с драгоценными камнями. Средняя стоимость украшений для поездки — до 100 тыс. рублей.

