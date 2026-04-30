Дмитрий Медведев примет участие в форуме ЕР в Петербурге

Зампред Совбеза РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приедет в Петербург на форум партии «Есть результат!», посвященный здравоохранению и поддержке семей с детьми, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Форум состоится 1 мая и станет четвертым из восьми мероприятий, на которых партия и правительство отчитываются об исполнении народной программы.

В «Единой России» сообщили, что в обсуждении примут участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, губернаторы регионов Северо-Западного федерального округа, представители профильных министерств, медики, эксперты, молодые семьи и ветераны специальной военной операции.

Ранее Дмитрий Медведев отмечал, что партия добилась заметных результатов в сфере здравоохранения и поддержки семей. В частности, по его словам, в России создана система неонатальных и перинатальных центров, которые сегодня работают во всех регионах страны.

