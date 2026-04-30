Володин: ГД не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости до 2-3 км/ч

В Госдуме считают недопустимым вносить в повестку вопрос снижения нештрафуемого порога превышения скорости автолюбителями, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее в ЦОДД отметили, что готовы снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч. Однако соответствующее решение должны принять в правительстве и МВД.

«Считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана», — заявил Володин.

Он напомнил, что сейчас нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. Этими параметрами и нужно руководствоваться.

По словам председателя Госдумы, большинство депутатов, независимо от фракций, будут выступать против предложения по изменению нештрафуемого порога.

