Стало известно об участии Путина в создании нового ядерного оружия

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что президент России Владимир Путин лично курирует поддержание боеспособности ядерного щита и создание оружия на новых физических принципах, сообщает газета «Известия» .

По словам Алексея Лихачева, глава государства контролирует как разработку новых видов вооружения, так и состояние действующих систем.

«Главное служение „Росатома“ — ядерный щит, ядерный меч — остается ключевой нашей задачей. Президент РФ лично курирует создание оружия на новых физических принципах и поддержание боеспособности наших действующих решений», — добавил Лихачев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России есть перспективные образцы вооружения, о которых публично не сообщается.

