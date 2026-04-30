Стало известно об участии Путина в создании нового ядерного оружия
Фото - © Сайт президента России
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что президент России Владимир Путин лично курирует поддержание боеспособности ядерного щита и создание оружия на новых физических принципах, сообщает газета «Известия».
По словам Алексея Лихачева, глава государства контролирует как разработку новых видов вооружения, так и состояние действующих систем.
«Главное служение „Росатома“ — ядерный щит, ядерный меч — остается ключевой нашей задачей. Президент РФ лично курирует создание оружия на новых физических принципах и поддержание боеспособности наших действующих решений», — добавил Лихачев.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России есть перспективные образцы вооружения, о которых публично не сообщается.
