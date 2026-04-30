Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней
Россияне будут отмечать новогодние праздники в 2027 году на протяжении 11 дней. Это следует из проекта календаря праздников Минтруда, сообщает РИА Новости.
Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней. Отдыхать можно будет с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
Также выходные в 2027 году будут:
- с 21 по 23 февраля,
- с 6 по 8 марта,
- с 1 по 3 мая,
- с 8 по 10 мая,
- с 12 по 14 июня,
- с 4 по 7 ноября.
31 декабря 2027 года тоже будет выходным днем — с него начнутся новогодние праздники 2028 года.
