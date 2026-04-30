Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

Россияне будут отмечать новогодние праздники в 2027 году на протяжении 11 дней. Это следует из проекта календаря праздников Минтруда, сообщает РИА Новости.

Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней. Отдыхать можно будет с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Также выходные в 2027 году будут:

  • с 21 по 23 февраля,
  • с 6 по 8 марта,
  • с 1 по 3 мая,
  • с 8 по 10 мая,
  • с 12 по 14 июня,
  • с 4 по 7 ноября.

31 декабря 2027 года тоже будет выходным днем — с него начнутся новогодние праздники 2028 года.

