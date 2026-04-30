Пенсионеров в Москве оштрафовали за пропаганду экстремистского движения «СССР»*
Фото - © Evseev / Фотобанк Лори
В Москве семейная пара пенсионеров подала в СК письмо со справками, в которых упоминалось движение «Граждане СССР»*. Их оштрафовали за пропаганду экстремистской организации, сообщает «Осторожно, Москва».
Административные протоколы составили на 69-летнего Валерия Р. и его 68-летнюю жену Наталью Р. В конце января они отправили в СК копии документов, подписанных «врио генерального прокурора СССР».
Пенсионеров заподозрили в связи с экстремистским движением «Граждане СССР»*. Утверждается, что Валерий оказался его членом. Он занимает должность «врио премьер-министра».
На заседании суда пара не признала свою вину. Наталья заявила, что доверяет мужу, а потому подписала документы, не прочитав.
Суд посчитал, что супруги пропагандировали участие в экстремистской организации. Пара получила штраф.
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
