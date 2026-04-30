сегодня в 14:26

Пенсионеров в Москве оштрафовали за пропаганду экстремистского движения «СССР»*

В Москве семейная пара пенсионеров подала в СК письмо со справками, в которых упоминалось движение «Граждане СССР»*. Их оштрафовали за пропаганду экстремистской организации, сообщает «Осторожно, Москва» .

Административные протоколы составили на 69-летнего Валерия Р. и его 68-летнюю жену Наталью Р. В конце января они отправили в СК копии документов, подписанных «врио генерального прокурора СССР».

Пенсионеров заподозрили в связи с экстремистским движением «Граждане СССР»*. Утверждается, что Валерий оказался его членом. Он занимает должность «врио премьер-министра».

На заседании суда пара не признала свою вину. Наталья заявила, что доверяет мужу, а потому подписала документы, не прочитав.

Суд посчитал, что супруги пропагандировали участие в экстремистской организации. Пара получила штраф.

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.