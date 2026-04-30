Суд арестовал Акуленко по делу о взятках в военкомате

Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу Егора Акуленко, обвиняемого в посредничестве при получении взяток за освобождение от призыва, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По версии следствия, с января 2020 по декабрь 2022 года организованная группа во главе с сотрудником военкомата получила деньги от восьми граждан за военные билеты с фиктивными диагнозами. Суммы взяток составляли от 150 до 325 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие считает, что Акуленко и Зеленцов выступали посредниками, а должностное лицо Рулько, которого привлек Акуленко, обеспечивал фиктивные решения призывных комиссий.

Акуленко задержали 28 апреля 2026 года. В суде обвиняемый просил избрать домашний арест, однако суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в СИЗО до 27 июня. Ранее мера пресечения была избрана Власу Рулько.

