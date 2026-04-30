Федеральная налоговая служба (ФНС) требует признать банкротом Василия Потанина — сына миллиардера Владимира Потанина, основателя «Интерроса» и президента «Норникеля». Причиной стал долг наследника перед налоговой, из-за которого его счета оказались заблокированы, сообщает Baza .

ФНС подала заявление о банкротстве Василия Потанина в Арбитражный суд Москвы. Документы поступили 20 апреля, проверку обоснованности иска суд назначил на 25 июня 2026 года.

Размер задолженности в материалах суда официально не раскрывается. По данным Baza, у сына миллиардера заблокировали банковские счета из-за долга перед налоговой в 1 млн рублей.

Василий Потанин — один из троих детей Владимира Потанина от первого брака. Его отец входит в топ-5 богатейших людей России по версии Forbes. В 2025 году состояние основателя «Интерроса» оценивалось в 24,2 миллиарда долларов.

При этом сам Владимир Потанин еще в 2010 году заявлял, что не планирует оставлять свой капитал детям. В 2013 году бизнесмен присоединился к инициативе Билла Гейтса и Уоррена Баффетта Giving Pledge, пообещав завещать не менее половины состояния на благотворительность.

