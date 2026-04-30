Космос в тренде: россияне устремились в космические вузы и на Восточный

После новости о том, что «Роскосмос» объявил набор в космонавты через «Госуслуги», россияне всерьез заинтересовались космотуризмом и космическим образованием. За первый квартал этого года космодром Восточный принял на 10% больше гостей. А мобильный трафик на сайты Центра космического образования и самого Восточного по сравнению с прошлым годом вырос на 280% и 210% соответственно.

Ранее закрытые объекты на фоне развития коммерческих пусков и открытия новых смотровых площадок стали популярной достопримечательностью. По данным аналитиков ЦЭНКИ (Космодромы России), сегодняшние космические туристы — это мужчины и женщины 35-55 лет, приезжающие со всей страны. Причем почти половина из них (около 45%) приезжает семьями, с детьми.

За запусками ракет россияне наблюдают не только вживую. Как отмечают специалисты «МегаФона», в момент пусков мобильный трафик в радиусе 10 км от стартового стола возрастает в 15 раз. Причем 80% этого объема уходит на прямые эфиры в соцсетях и видео в мессенджерах.

Высоким спросом пользуются и тематические экскурсии. Так, в топе у россиян Мемориальный музей космонавтики в Москве, Звездный городок, музей ВВС в Монине, Центр управления полетами, РКК «Энергия» и павильон «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Больше всего тема космотуризма привлекает жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Амурской области. Именно здесь активнее всего интересуются курсами Летней космической школы. Онлайн-посещаемость ее сайта выросла за год на 35%.

Директор Летней космошколы Татьяна Митяева подтверждает, что интерес к космосу заметно растет.

«За два года количество учеников выросло на 140% среди взрослых и детей старше 16 лет. К нам приезжают участники из самых разных городов, от Калининграда до Иркутска, и мы видим, что любовь к космосу способна объединить всех. Мы расширили количество направлений до 11 и обучаем баллистике, космической медицине, космической связи, созданию ракет и космических аппаратов и даже научной журналистике», — отметила Митяева.

Участием в космических олимпиадах и чемпионатах активнее всего — помимо Москвы и Петербурга — интересуются в Кемеровской области, Якутии и Татарстане. В целом же мобильный трафик на сайт Центра космического образования за последний год вырос на 280%.

Директор по реализации инфраструктурных проектов «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов подчеркивает, что задача компании заключается в том, чтобы связь не подводила абонентов и они могли делиться важными моментами, где бы они не находились.

«Космос снова притягивает людей, они едут в знаковые места и хотят делиться эмоциями онлайн. Наша задача — сделать так, чтобы связь не подвела. За год мы обновили пять базовых станций на ВДНХ, где проходит космическая выставка, и модернизировали сеть в Амурской области. Станции на космодроме Восточный готовы одновременно обслуживать сотни зрителей — скорость загрузки до 70 Мбит/с», — сказал Фахрутдинов.