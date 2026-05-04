В Голицыно Одинцовского округа увеличили мощность школы № 1

Энергетики завершили модернизацию электроснабжения Голицынской школы № 1 на Пролетарском проспекте и увеличили мощность с 60 до 225 кВт в конце апреля, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты «Мособлэнерго» выполнили работы по договору технологического присоединения и обновили оборудование трансформаторной подстанции ТП-210286. Вместо двух трансформаторов по 400 кВА установлены новые мощностью 630 кВА с улучшенными характеристиками. В распределительном устройстве 0,4 кВ заменили три вводных коммутационных аппарата, а в школе смонтировали два современных прибора учета электроэнергии для прозрачного контроля потребления.

Мощность электроснабжения учреждения увеличена с 60 до 225 кВт. Категория надежности повышена с третьей до второй, что предусматривает наличие двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу школы даже в нештатных ситуациях.

Модернизация также повысила стабильность энергоснабжения модульной котельной, обеспечивающей школу теплом, уличного освещения Пролетарского проспекта и 64 частных домов на Наро-Фоминском, Свердловском и Крестьянском проспектах.

«История Голицынской СОШ № 1 — наглядный пример того, как должны работать сетевые организации. Мы установили два новых прибора учета с прозрачным контролем потребления и одновременно повысили категорию надежности. Поднятие категории с третьей до второй означает, что даже в нештатной ситуации у школы будет резервный источник питания», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.