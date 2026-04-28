Никаких гаджетов и еды: психолог дала советы, как быстро уснуть

«Бессонница актуальна как никогда, порядка 35% испытывают ее регулярно. Самые основные причины: нарушение режима дня, нахождение в гаджетах и различные нагрузки перед сном. (Чтобы быстро уснуть, нужно — ред.) хотя бы за час до сна отложить гаджеты, перестать употреблять пищу, не заниматься спортом, не выяснять отношения и не допускать негативные мысли», — советует Грекова.

Она добавила, что также важно ложиться и просыпаться в одно и то же время. Это поможет сохранять нормальный режим сна.

По версии Mash, бессонница добралась уже до 80% россиян. Сомнологи утверждают, что всему виной блокировка интернета. Люди не могут читать новости днем, поэтому делают это ночью, а затем тревожатся и не могут уснуть.

