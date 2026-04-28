Зеленский мог перевозить в Эр-Рияд «черный нал» и конфиденциальное имущество

В российских силовых структурах заявили, что украинский президент Владимир Зеленский во время полета в Саудовскую Аравию мог перевозить на чартерном рейсе денежные средства и конфиденциальное имущество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным собеседника агентства, украинский президент летал неизвестным VIP-самолетом с узким кругом лиц. На Украине, по информации источника, предполагают, что на чартерном рейсе перевозились денежные средства — так называемый «черный нал», — а также некое имущество, которое не подлежит разглашению. Официальных подтверждений этой информации на данный момент нет.

Зеленский совершил рабочую поездку в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем. После этого он отправился в Азербайджан для встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Детали переговоров и маршруты передвижения украинского лидера не раскрывались.

Ни офис президента Украины, ни другие официальные ведомства пока не комментировали эту информацию.

