Руки замотали: буйный мужчина на рейсе до Краснодара закрылся в туалете

Буйный мужчина на самолете Новосибирск-Краснодар закрылся в туалете самолета. Чтобы успокоить его, ему связали руки с помощью скотча, сообщает Baza .

Во время полета мужчина начал вести себя вызывающе. Сидящие рядом люди попробовали сами успокоить пассажира. Они связали ему руки скотчем.

Однако мужчине удалось сбежать и забаррикадироваться в уборной. Выходить оттуда пассажир не собирался и сидел в туалете до посадки.

Ранее буйный сосед угрожал жительнице Уссурийского городского округа Приморского края тем, что изнасилует и зарежет ее детей. Женщина поделилась, что мужчина нередко употребляет алкоголь.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.