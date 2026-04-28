Ученые заявили, что холод помог динозаврам покорить Землю

Ученые Колумбийского университета пришли к выводу, что глобальное похолодание около 201 млн лет назад создало условия для распространения динозавров по планете, сообщает MIR24.TV .

Исследователи установили, что около 200 млн лет назад в Арктике существовал гигантский континент, включавший территории нынешних Сибири и Китая. Он был связан с суперконтинентом Пангея, а его площадь превышала Антарктиду примерно втрое. Геологический анализ древних пород и их магнитных характеристик позволил уточнить широту их формирования.

В мезозое климат был значительно теплее современного. Однако 201 млн лет назад Пангея начала распадаться, сформировался Атлантический океан, усилилась вулканическая активность. Эти процессы сопровождались глобальным похолоданием, падением уровня моря и массовым вымиранием видов.

Ученые считают, что ключевую роль сыграл арктический континент. Даже при общем теплом климате на Северном полюсе сохранялись холодные и снежные зимы. Снежный покров отражал солнечный свет, а вулканические аэрозоли способствовали сохранению льда круглый год. Это усилило охлаждение планеты.

По данным New Scientist, динозавры, обитавшие в этих условиях и имевшие изолирующий покров из перьев, оказались лучше приспособлены к холоду. Когда климат изменился по всей Земле, они смогли занять освободившиеся экологические ниши и распространиться по планете.

