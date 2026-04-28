Россия увеличила срок пребывания для дальнобойщиков из СНГ и Грузии до 180 дней

Срок временного пребывания профессиональных водителей из стран СНГ и Грузии на территории России увеличили до 180 дней. Такое постановление приняло правительство РФ.

Документ появился на официальном портале опубликования правовых актов. В нем говорится, что теперь водители-дальнобойщики из стран СНГ и Грузии смогут проводить в России в общей сложности по 180 дней в год без оформлении визы.

Однако для этого необходимо выполнить обязательное условие. Иностранцам нужно будет подать в установленном порядке соответствующее заявление о въезде.

Новые правила вступят в силу с 30 июня 2026 года.

