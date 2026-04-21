«В**** в рот»: девушке угрожают изнасилованием детей и убийством в Приморье

Буйный сосед угрожал жительнице Уссурийского городского округа Приморского края изнасиловать и зарезать ее детей. Инцидент произошел в селе Воздвиженка, сообщает Amur Mash .

Женщина рассказала, что сосед нередко выпивает. Затем начинает ругаться матом и пытаться войти в чужие квартиры.

Один раз мужчина угрожал девушке, что надругается над ее дочерью и подругами, когда те находились в квартире без взрослых. В другой день пришел с ножом, бил по двери и обещал всех зарезать.

Пострадавшая позвонила в полицию и написала заявление. Через неделю выяснила, что с мужчиной поговорили. Но он все еще живет рядом и устраивает скандалы. Местные жители беспокоятся за безопасность собственных детей.

«Я вас в**** в рот», — сказал мужчина на записи, снятой очевидицей.

