Юные таланты из Подмосковья представят регион на гала-концерте «Голоса Победы»

Воспитанники Московской области Игорь Нарижний и Ева Гаврилова стали обладателями путевок на IV Гала-концерт музыкально-патриотического конкурса «Голоса Победы», который состоится в мае этого года. Право выйти на главную сценическую площадку страны юные артисты завоевали по итогам очного этапа Национального конкурса «Голоса Победы. Регионы», прошедшего 25 февраля 2026 года в Подмосковье, сообщила пресс-служба АНО «Социально-культурный центр „Герой будущего времени“».

Творческое состязание, приуроченное ко Дню защитника Отечества, состоялось при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального правительства. Благодаря этой поддержке дети участников специальной военной операции, ребята с Донбасса и участники гуманитарных миссий, проживающие в области, смогли продемонстрировать свои вокальные способности на одной сцене с известными российскими исполнителями. Вместе с полуфиналистами в тот вечер выступили Руслан Алехно, Яна Вайновская, Александр Степанов (ST), Денис Клявер, Юлия Гаврилова и коллектив «Голоса Победы», состоящий из участников одноименного всероссийского проекта.

По решению жюри победителем фестиваля-конкурса стал Игорь Нарижний из Балашихи, вдохновенно исполнивший легендарную «Смуглянку». Дополнительное призовое место от организаторско-режиссерской группы было отдано Еве Гавриловой из Люберец за трогательное прочтение песни «Синий платочек».

Истории семей юных вокалистов неразрывно связаны с героическими страницами современной истории страны. Игорь Нарижний поделился историей подвига своего отца.

«Папа мне рассказал историю своего подвига, за который он получил награду, он на боевой позиции, во время положенного отдыха, увидел самолет противника в небе, не растерялся и из стрелкового оружия в момент его атаки на охраняемый объект, сбил его, что позволило его пленить и предотвратить ракетный удар по населенному пункту Брянской области. В настоящий момент осуществляет противовоздушную оборону Москвы», — рассказал Игорь.

Ева Гаврилова рассказала о своем отце, отдавшем жизнь при исполнении воинского долга.

«Мой папа, Гаврилов Александр Сергеевич был капитаном Воздушно-десантных войск, участвовал в операции в Сирии, за что получил Медаль за отвагу. Так же с самого начала СВО находился на территории боевых действий, выполнял различные задачи в составе артиллерийского дивизиона, за что получил медаль Суворова, медаль за отвагу, медаль за заслуги перед Отечеством II степени с мечами, а так же 2 ордена Мужества (один из них посмертно). Мой папа героически погиб во время боевого задания в Курской области 26.08.2024 г.», — рассказала Ева.

В мае 2026 года Игорь и Ева присоединятся к масштабному IV Гала-концерту «Голоса Победы». Всего в финальном мероприятии примут участие 22 юных дарования из различных уголков России, включая четверых победителей региональных этапов Национального конкурса «Голоса Победы. Регионы», которые прошли в Хабаровском крае и Московской области. На главной сцене страны они вновь выступят плечом к плечу со звездами российской эстрады.

«Фестиваль „Голоса Победы“ — это социальный проект, направленный на поддержку семей участников специальной военной операции и военнослужащих, а именно — их талантливых детей, детей Донбасса и детей гуманитарной миссии. С помощью песни наши дети проходят жизненные трудности: ожидание, а иногда — боль утраты самого родного человека, — отметила продюсер фестиваля, директор проекта „Герой будущего времени“ Наиля Анварова. — Дети, кто не понаслышке знают, что такое война, сегодня находят в себе силы петь песни, выступать, радоваться каждому дню. Сегодня искусство служит нашим детям для их психологически здорового взросления. Для многих песня — единственный способ выразить свои эмоции, поддержать близких и верить в победу».

Проект «Голоса Победы» реализуется с 2022 года при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Министерства обороны РФ. Узнать подробнее о конкурсе и ознакомиться с полным списком финалистов можно на официальных ресурсах проекта: сайт https://геройбудущеговремени.рф, а также в сообществах ВКонтакте и Telegram-канале «Герой будущего времени».

