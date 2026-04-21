Риски самозанятых при сотрудничестве: доначисления и потеря статуса

Какие риски возникают при взаимодействии самозанятых друг с другом на фоне обсуждаемой инициативы о легализации такого сотрудничества, РИАМО рассказали эксперты платформы для отношений с самозанятыми «Консоль».

Поводом стало предложение депутатов Госдумы разрешить самозанятым работать друг с другом без риска переквалификации их деятельности. Сейчас законодательство напрямую не запрещает сотрудничество, однако действующие ограничения на посредническую деятельность фактически делают такие схемы уязвимыми.

По данным «Консоли», ключевой риск возникает в ситуациях, когда один самозанятый привлекает другого для выполнения части работ и затем передает результат заказчику. В этом случае налоговые органы могут расценить расчеты между ними как перепродажу услуги, что запрещено в рамках налога на профессиональный доход. Эксперты отмечают, что последствия для самозанятых могут быть существенными. В случае выявления нарушений исполнитель может: лишиться статуса самозанятого, получить доначисление налога по другой системе (например, как для ИП или физлица) или столкнуться с начислением пеней и штрафов.

Дополнительные риски связаны с переквалификацией деятельности. Если один из участников фактически выступает как организатор работ или посредник, его деятельность может быть признана предпринимательской с более строгими требованиями к учету и отчетности. По оценкам «Консоли», около 15% заказов в digital, строительстве и дизайне требует участия нескольких специалистов, а текущие ограничения вынуждают самозанятых либо отказываться от таких проектов, либо выстраивать сложные и не всегда прозрачные схемы взаимодействия.

«Сегодня самозанятые оказываются в правовой неопределенности: формально сотрудничество возможно, но любые взаиморасчеты могут быть интерпретированы как нарушение. В результате исполнители либо дробят процессы, либо отказываются от части заказов. Законодательное закрепление понятных правил совместной работы позволит рынку развиваться без риска для участников», — отмечает основатель платформы для эффективных и законных отношений с самозанятыми «Консоль» Михаил Провизион.

