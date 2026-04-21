сегодня в 19:40

Кандидата на пост главы владимирского Минздрава арестовали в день собеседования

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в интервью изданию «Владимирские новости» отметил, что поиски министра здравоохранения региона продвигаются с трудом. Одного из кандидатов и вовсе арестовали в день собеседования.

На вакансию главы владимирского Минздрава откликнулись 200 кандидатов. Из них 190 получили отказ сразу же по причине несоответствия квалификации.

По 10 остальным было отрицательное заключение правоохранительных органов или медицинского блока. Но, когда остался один кандидат, то он был арестован прямо в день собеседования.

Он отметил, что поиски министра продолжаются. По словам Авдеева, «большинство кандидатов имеют завышенное мнение о себе».

Ранее стало известно, что нового министра здравоохранения Владимирской области пытаются найти с помощью объявления на hh.ru. Место остается вакантным уже более трех месяцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.