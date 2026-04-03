Нового министра здравоохранения Владимирской области пытаются найти на hh.ru

На сайте hh.ru разместили объявление о поиске нового министра здравоохранения Владимирской области. Место остается вакантным уже более трех месяцев, сообщает SHOT .

Росздравнадзор провел проверку в области и нашел нарушения в системе оказания медпомощи. Так, он выяснил, что диспансеризация здесь проводится формально. Кроме того, жители жалуются, что им приходится подолгу ждать скорую.

Также жители указывают на то, что средства, выделенные на работу местных сердечно-сосудистых центров, ушли в непонятную компанию. А еще в регионе в 2,5 раза выросла младенческая смертность.

Другая проблема — отсутствие лекарств для льготников. Некоторые препараты, которые ранее были закуплены на госсредства, ликвидируются из-за истечения срока годности. Кроме того, в области долго длится строительство корпуса областной инфекционной больницы, отсутствует централизованная лаборатория, а оборудование в больницах простаивает. Некоторым пациентам приходится обращаться в частные клиники ради МРТ.

Раньше и. о. министра здравоохранения региона была Тамара Томаева, но она покинула свой пост. Найти того, кто ее заменит, не удается с декабря.

Министра даже пытались нанять через объявление на сайте поиска работы hh.ru. Требования к кандидату включают опыт работы 1-3 года. В объявлении указано, что министру предстоит работать по графику 5/2 по 8 часов в день.

