сегодня в 19:28

8-балльные пробки образовались в Москве во вторник вечером

Восьмибалльные пробки образовались на московских дорогах во вторник вечером. Движение затруднено в центре города, на ТТК и МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

«Средняя скорость потока — 25 км/ч. Чтобы быстрее доехать до дома, выбирайте городской транспорт. Поездки на авто планируйте после 20:00», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», также движение затруднено на Садовом кольце, Новом Арбате, Тверской улице, Котельнической, Космодамианской, Москворецкой и Кремлевской набережных и др.

Кроме того, пробки наблюдаются на внешней стороне ТТК в районе Волгоградского проспекта; на внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе и на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

