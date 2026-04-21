Хозяева оставили собаку на балконе под палящим солнцем без еды в Петербурге

В Петербурге спасли запертую на несколько дней без еды и воды собаку

Запертого без еды и воды на Парашютной улице в Санкт-Петербурге самоеда спас экс-промышленный альпинист. Животное сидело на седьмом этаже целый день под палящим солнцем, сообщает «Телеканал 78» в Telegram-канале .

Мужчина, спасший собаку, в прошлом был промышленным альпинистом.

После спасения собаки волонтеры уделили ей внимание и погладили. Хозяйка животного на место происшествия не пришла. Ряд соседей уже конфликтовали с ней из-за собаки.

Соседка рассказала, что хозяева оставляли животное на балконе на 18-20 часов. При этом владельцев собаки дома не было.

Волонтеры написали заявление в полицию. Они пожаловались на жестокое обращение с животными.

На первой опубликованной записи видно, как промышленный альпинист спасает собаку. Затем животное вывели к волонтерам на поводке.

